Лантратова раскритиковала "защитников прав", уехавших из России после начала СВО

Москва14 мая Вести.Специальная военная операция России на Украине многое расставила по своим местам, написала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в колонке "Гражданское общество: абстракция или живые люди" , опубликованной в Telegram-канале "Специально для RT".

Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны отметила она

По словам Лантратовой, настоящим гражданским обществом является общество солидарности и взаимопомощи, а не "клуб по политическим интересам", где участники зарабатывают себе репутацию на систематической критике и оппозиционной риторике в адрес государства.

На пленарном заседании Госдумы 14 мая за назначение Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека проголосовал 301 депутат. Против ее кандидатуры высказались четверо парламентариев, еще двое воздержались.