Лантратова рассказала, что занялась правозащитной деятельностью еще в школе Лантратова рассказала, что начала правозащитную деятельность будучи школьницей

Москва15 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" рассказала, что начала заниматься правозащитной деятельностью в школьном возрасте.

Омбудсмен поделилась, что первое ее дело касалось защиты детей-сирот от мошенников, которые пытались отнимать государственные квартиры.

Начинала я эту деятельность будучи совсем юной, будучи школьницей из Санкт-Петербурга. Тогда я впервые столкнулась с несправедливостью, когда мошенники различными методами отнимали государственные квартиры у детей-сирот. И вот тогда впервые, это школьные годы, я с этим столкнулась, стала защищать права этих сирот, и удалось вернуть 37 квартир рассказала она

Лантратова отметила, что правозащитная деятельность является частью ее жизни: она возглавляла Всероссийскую общественную организацию, работала ответственным секретарем в Совете по правам человека, возглавляла профильный комитет ГД, который курировал работу института уполномоченного по правам человека в России.