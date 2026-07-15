Лантратова рассказала, чем гордится Лантратова гордится тем, что шесть законов в Госдуме помогли принять дети

Москва15 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова гордится тем, что за годы работы в Государственной думе РФ удалось принять шесть законов, которые предложили дети. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Омбудсмен заявила, что на посту председателя комитета Госдумы привлекала к сотрудничеству школьников и студентов. Дети предлагали обсудить те проблемы, которые видели сами: например, вопрос регистрации детей-сирот.

Вместе с детьми провели несколько совещаний с профильными органами власти, с депутатами разных парламентских партий, со специалистами: и разработали уже с участием юридического сообщества, конечно, законодательную инициативу, которая впоследствии стала федеральным законом. И я очень горжусь, что за всю мою работу в Государственной думе удалось шесть законов, которые были приняты Государственной думой, предложили дети. То есть дети уже принимали участие в жизни страны сказала она

Ранее Лантратова рассказала о своей первой поездке в Старобельск, состоявшейся через три дня после утверждения в должности. По ее словам, это стало своего рода "боевым крещением" – сразу после назначения она столкнулась с трагедией: в колледже в результате теракта погиб 21 ребенок, многие дети ранены. На место вместе с ней прибыли 50 журналистов из разных стран.