Лантратова: через 3 дня после утверждения в должности я поехала в Старобельск Лантратова назвала поездку в Старобельск "боевым крещением"

Москва15 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова рассказала в интервью ИС "Вести" о своей первой поездке в Старобельск, состоявшейся через три дня после утверждения в должности.

По ее словам, поездка в Старобельск стала своего рода "боевым крещением" – сразу после назначения она столкнулась с трагедией: в колледже погиб 21 ребенок, многие дети ранены. На место вместе с ней прибыли 50 журналистов из разных стран.

Она поблагодарила МИД и Минобороны за организацию поездки и возможность объективно увидеть произошедшее. Вместе с журналистами она заходила в комнаты, поднимала окровавленные одеяла, видела личные вещи, фотографии и конспекты детей, многие из которых мечтали стать педагогами и учителями.

Прошло 2 месяца с момента вступления в должность и сразу же первая поездка в Старобельск. Буквально через 3 дня после того, как меня утвердили на эту должность. Как некоторые говорят, своего рода такое боевое крещение. Сразу же страшные события погиб 21 ребёнок. Большое количество детей ранены. Я приехала на место, и туда же выехало 50 журналистов из разных стран мира. Вот здесь спасибо, конечно, Министерству иностранных дел, Министерству обороны за то, что это организовали, и за то, что была возможность объективно увидеть, что же было на самом деле. Мы с журналистами заходили в каждую комнатку. Я поднимала эти окровавленные одеяльца, видела фотографии, личные вещи детей, конспекты, по которым они готовились. Там же многие ведь хотели стать педагогами, учителями, воспитателями отметила Лантратова

Ранее охранники колледжа в Старобельске рассказали, как спасали детей. Благодаря их действиям из здания общежития было выведено до 30 человек.