Москва15 июл Вести.Спасатели, работавшие на месте трагедии в Старобельске, не могли сдержать слез, слыша крики детей и не имея возможности им помочь. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она рассказала, что спасательная операция продолжалась 45 часов и 18 раз останавливалась из-за новых атак ВСУ.

Знаете, страшно было, я потом общалась со спасателями, взрослые мужчины плакали от того, что они слышали крики детей, но помочь было просто невозможно. В понедельник президент награждал двух охранников из Старобельска. Я с ними познакомилась, встретилась. Это удивительные люди, настоящие герои. И когда я обходила палаты, в которых лежали дети, то ребята рассказывали о том, что там было два мужчины, которые показывали, куда бежать после этой трагедии, когда просто был шок. Ну конечно – кровь, раненые дети, они их спасли поделилась Лантратова

Ранее Лантратова заявила, что поездка в Старобельск стала для нее своего рода "боевым крещением" – она отправилась на место трагедии сразу после назначения на должность уполномоченного по правам человека.