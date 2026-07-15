Лантратова лично знала многих погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске Лантратова заявила, что лично знала многих погибших при ударе по Старобельску

Москва15 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова лично знала многих подростков, которые погибли при ударе украинских боевиков по зданию общежития педагогического колледжа в Старобельске. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Я многих этих детей знала, то есть лично знала... Они такие были замечательные, играли на сцене, участвовали в патриотических проектах, читали стихи, пели песни – они заряжали молодежь. И, конечно, такая страшная трагедия сказала Лантратова

Также омбудсмен сообщила, что ее первая поездка в Старобельск состоялась через три дня после утверждения в должности.