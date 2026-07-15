Многие страны соболезнуют в связи с трагедией в Старобельске, заявила Лантратова Лантратова: многие страны соболезнуют в связи с трагедией в Старобельске

Москва15 июл Вести.Многие страны соболезнуют в связи с трагедией, произошедшей в Старобельске. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Но я вижу, что другие страны видят все, что происходит, потому что в рамках двусторонних встреч, которые я провожу по международной тематике, зачастую страны выражают соболезнования погибшим детям Старобельска и говорят о том, что они видят то, что происходит на самом деле подчеркнула она

Ранее сообщалось, что управление Верховного комиссара ООН запросило у России данные по атаке Украины по колледжу в Старобельске. Со стороны РФ уже заявили, что ООН получит всю необходимую информацию в ближайшее время.