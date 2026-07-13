Охранники колледжа в Старобельске рассказали, как спасали детей Охранники колледжа в Старобельске рассказали о спасении детей

Москва13 июл Вести.После атаки ВСУ на колледж в Старобельске охранники колледжа открыли все входы и выходы, чтобы облегчить путь детям, покидавшим здание. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказали сотрудники службы безопасности колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин.

Мы постарались в первую очередь пооткрывать всевозможные выходы и входы, чтобы детвора могла выйти за территорию, где меньше всего происходило прилетов. Ну, этим как бы им помогли заявил Тараскин

Его коллега, Анатолий Васильченко, добавил, что, по его мнению, так поступил бы каждый.

Я думаю, вы тоже на нашем месте точно также поступили, потому что в первое время вообще ничего не осознаете. Вы просто, ну, я уже говорил телеканалу, работаете как робот. Я думаю, каждый бы так поступил, когда вот это темно, взрывы, детвора кричит, плачет рассказал Васильченко

Благодаря действиям Васильченко и Тараскина из здания общежития было выведено до 30 человек. Оба охранника были награждены президентом РФ Владимиром Путиным кубками Общероссийского народного фронта.

Ранее сообщалось, что управление Верховного комиссара ООН запросило у РФ данные по атаке Украины по колледжу в Старобельске. Со стороны России уже заявили, что ООН получит всех необходимые данные в ближайшее время.