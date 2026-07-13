Путин вручил кубки ОНФ охранникам колледжа в Сатробельске Путин вручил кубки ОНФ охранникам колледжа, обстрелянного ВСУ в Старобельске

Москва13 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин на сцене зала пленарных заседаний Национального центра "Россия" вручил охранникам колледжа, обстрелянного ВСУ в Старобельске, кубки Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Награды были вручены Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину. Уточняется, что охранники до последнего не покидали территорию, подвергнутую атаке. Мужчины открывали ворота и сопровождали студентов, а двух раненых девушек вынесли на руках.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН запросило у России информацию по расследованию удара Киева по колледжу в Старобельске.