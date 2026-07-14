Москва считает ошибочной позицию Баку по Украине Песков назвал ошибочной позицию президента Азербайджана Алиева по Украине

Москва14 июл Вести.Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому конфликту является ошибочной. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Алиев заявил, что выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Что касается точки зрения [Азербайджана] по Украине, то мы считаем эту точку зрения ошибочной сказал Песков

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Москва продолжит последовательно и аргументированно объяснять свою позицию по украинскому вопросу в контактах с Баку.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана и Украины есть прекрасные перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса.