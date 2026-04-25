Алиев: у Киева и Баку прекрасные возможности для производства продукции ВПК

Алиев оценил перспективы совместного производства оружия Баку и Киевом Алиев: у Киева и Баку прекрасные возможности для производства продукции ВПК

Москва25 апр Вести.У Баку и Киева есть прекрасные перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что сотрудничество Баку с Киевом "имеет очень прочную политическую основу".

Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства цитирует Алиева агентство "Интерфакс"

Зеленский прибыл в Азербайджан 25 апреля, где обсудил с Алиевым расширение сотрудничества по ряду направлений, включая энергетику и сельское хозяйство.