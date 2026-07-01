Алиев после переговоров с фон дер Ляйен заявил о динамичном диалоге Баку и ЕС

Алиев заявил о динамичном диалоге между Азербайджаном и Евросоюзом Алиев после переговоров с фон дер Ляйен заявил о динамичном диалоге Баку и ЕС

Москва1 июл Вести.К настоящему моменту между Баку и Европейским союзом сложился динамичный диалог. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам азербайджанского лидера, это взаимодействие отражает стремление обеих сторон к углублению сотрудничества и укреплению партнерства.

Сегодня мы наблюдаем очень активный, динамичный диалог между Европейским союзом и Азербайджаном сказал Алиев

Он добавил, что важным этапом в развитии сотрудничества между Баку и ЕС стал визит фон дер Ляйен в Азербайджан четыре года назад, когда был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Как отметил Алиев, с того момента экспорт азербайджанского газа в ЕС вырос на 65%.

Он также уточнил, что сейчас газ из Азербайджана импортируют 10 стран-членов ЕС. При этом, как утверждает Алиев, существуют возможности для дальнейшего расширения географии поставок.