Алиев: Европарламент занимается саботажем мирного процесса между Баку и Ереваном

Алиев уличил Европарламент в саботаже мирного процесса Алиев: Европарламент занимается саботажем мирного процесса между Баку и Ереваном

Москва4 мая Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике работу Европарламента, выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Он указал, что орган за пять лет принял 14 резолюций, полных оскорбительных формулировок в адрес Баку.

Этот орган, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, фактически занимается его саботажем. С мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана сказал он

Ранее стало известно, что парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятия последним резолюции "Поддержка демократической устойчивости в Армении".