Москва11 мая Вести.Заявления европейских лидеров, озвученные во время их визита в Армению, являются пустословием, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев агентству Report.

Европейские политики посетили Ереван.

Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году. Что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более передает агентство Report слова Алиева

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха после распада Советского Союза неоднократно переходил в открытые боестолкновения.

Боевые действия в регионе возобновились в сентябре 2020 года. Добиться прекращения огня удалось благодаря посредничеству России, которая разместила в Нагорном Карабахе миротворческий контингент.