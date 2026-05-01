В Баку резолюцию Европарламента назвали попыткой втянуть регион в войну Помощник Алиева назвал политику Европарламента "дипломатическим позором"

Москва1 мая Вести.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подверг резкой критике последнюю резолюцию Европейского парламента. По словам официального представителя Баку, принятый документ "не имеет никакого значения для Азербайджанской Республики", так как у страны "нет никаких обязательств перед этим институтом".

Гаджиев подчеркнул, что принятие подобного решения спустя всего один день после визита заместителя премьер-министра Азербайджана в Армению является деструктивным шагом.

Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам заявил Гаджиев

Помощник Ильхама Алиева добавил, что подобные действия направлены на "попытку вновь втянуть регион в войну".