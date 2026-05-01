Москва1 маяВести.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подверг резкой критике последнюю резолюцию Европейского парламента. По словам официального представителя Баку, принятый документ "не имеет никакого значения для Азербайджанской Республики", так как у страны "нет никаких обязательств перед этим институтом".
Гаджиев подчеркнул, что принятие подобного решения спустя всего один день после визита заместителя премьер-министра Азербайджана в Армению является деструктивным шагом.
Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросамзаявил Гаджиев
Помощник Ильхама Алиева добавил, что подобные действия направлены на "попытку вновь втянуть регион в войну".