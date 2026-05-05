Москва5 мая Вести.Европейскому союзу необходимо партнерство с Арменией только для того, чтобы испортить отношения Еревана и Москвы. Об этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в интервью ИС "Вести".

Европе сейчас нет никакого дела до своих будущих партнеров и союзников, типа Армении. Их нужно поманить пальцем, нужно смошенничать, нужно пообещать им золотые горы, кисельные берега и молочные реки, а потом будь что будет, лишь бы нарушились отношения с нашей страной, с Россией сказал сенатор

Также Косачев отметил, что Армения ломает все свое внешнеполитическое устройство, сближаясь с Евросоюзом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. По его словам, проведение реформ для соответствия европейским стандартам – это промежуточная цель для страны.