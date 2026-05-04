Косачев рассказал о главной цели европейских дипломатов в Армении Косачев: настоящая цель ЕС - ускорить включение Армении в евросообщество

Москва4 мая Вести.Настоящая цель дипломатов из Евросоюза в Армении заключается в том, чтобы ускорить вхождение Еревана в евро- и трансатлантическое сообщество. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что "сходка" европейских политиков в Армении по определению является антироссийской.

Настоящая цель - максимально ускорить вхождение Армении в евро- и трансатлантическое сообщество, максимально осложнив отношения с Россией и придав ее ответной реакции коннотацию "российской угрозы" написал Косачев в своем Telegram-канале

По словам зампреда, аналогичные действия чиновники ЕС предпринимали в прибалтийских странах, Молдове и Украине.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности углубления партнерства с альянсом для Еревана.