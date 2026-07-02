Москва2 июл Вести.Предоставляя поддержку Армении, Брюссель стремится полностью устранить влияние России в регионе Южного Кавказа. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, аналитик армянской информационной сети AlphaNEWS Бениамин Матевосян.

Политолог напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Еревану 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений РФ.

Что ожидает Брюссель взамен этой поддержки? Давайте представим такой идеальный мир, где Европейский союз действительно готов помогать Армении безвозмездно, диверсифицировать рынки поставок. Почему об этом не говорилось до того, как … Россия стала вводить санкции против экономики Армении. Потому что Европейскому союзу именно это и нужно, чтобы у Российской Федерации и Республики Армения были разрушены все возможные интеграционные связи от экономики до политики. Конечная цель в восприятии Брюсселя такова: полностью исключить российский фактор с территории Южного Кавказа и сделать главным оператором на Южном Кавказе Турцию. Вот к чему мы идем, и вот что желает получить официальный Брюссель