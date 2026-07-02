В ЕК заявили о поддержке Еревана на фоне охлаждения его отношений с Москвой

Политолог объяснил значение визита фон дер Ляйен в Армению В ЕК заявили о поддержке Еревана на фоне охлаждения его отношений с Москвой

Москва2 июл Вести.Визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Армению свидетельствует о том, что ЕС намерен поддерживать республику и усиливать ее позиции на фоне охлаждения отношений между Ереваном и Москвой. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог, аналитик армянской информационной сети AlphaNews Бениамин Матевосян.

Он считает, что ЕС и фон дер Ляйен в вопросе поддержки Армении прибегают к той же стратегии, что и с Украиной. Ереван, по мнению Европы, для защиты своих интересов в отношениях с Москвой должен иметь максимально сильные позиции, пояснил эксперт.

Вы (Россия – прим. ред.) перекрыли для Армении поставки в страну сельско-сельскохозяйственной продукции, армянского алкоголя и так далее – мы это поддержим. Вы повысите цены на газ – мы экономическую помощь окажем. Какая в итоге будет помощь, не столь важно. Главное, вот эти политические тексты, эта политическая мантра. Именно на это направлено заявление Урсулы фон дер Ляйен объяснил Матевосян

Ранее фон дер Ляйен во время пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что для республики выделят 38 миллионов евро финансовой поддержки и предоставят доступ к европейскому рынку для 80% национальных товаров. По словам главы ЕК, новые механизмы автономной торговли позволят перенаправить экспорт армянской продукции, традиционно ориентированной на российский рынок, на потребителей Евросоюза.