В ЕК заявили о намерении освободить армянский импорт от 80% пошлин Фон дер Ляйен: ЕК планирует освободить армянский импорт от 80% пошлин

Москва2 июл Вести.Армении будет выделено 38 миллионов евро финансовой поддержки и предоставлен доступ к европейскому рынку для 80% национальных товаров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мы предоставим €18 млн на поддержку экспорта Армении. Еще €20 млн будет направлено на поддержку "сообществ, живущих в приграничных районах сообщила она

Фон дер Ляйен заявила, что новые механизмы автономной торговли позволят Армении перенаправить экспорт продукции, традиционно ориентированной на российский рынок, на потребителей Евросоюза численностью 450 миллионов человек. По ее словам, почти вся свежая сельскохозяйственная продукция - овощи, фрукты и органические товары, а также свыше 90% экспортируемых напитков - смогут поставляться в Европу без уплаты пошлин.

Глава ЕК добавила, что уже в середине июля в Армению прибудут специалисты из ЕС для непосредственной работы с местными производителями и экспортерами по эффективному использованию преимуществ преференциального торгового режима.

Ранее эксперт спрогнозировала состояние экономики Армении после потери рынка РФ.