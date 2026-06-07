Пашинян: сельхозпродукция Армении будет экспортироваться в ЕС без пошлин

Рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров, утверждает Пашинян Пашинян: сельхозпродукция Армении будет экспортироваться в ЕС без пошлин

Москва7 июн Вести.Армянская сельхозпродукция будет экспортироваться на рынок Европейского союза без таможенных пошлин. Об этом журналистам заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам главы правительства республики, ЕС уже становится для Армении новым экспортным направлением.

В телефонном разговоре со мной председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен... сообщила очень важную информацию: армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима сказал Пашинян, которого цитирует РИА Новости

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит пакет финансовой помощи Армении на более 50 миллионов евро из-за "экономического давления" на Ереван со стороны России.

Как отметил доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов, стандарты качества, нормы и требования для выхода на европейский рынок гораздо выше, что создаст сложности для армянских товаров.