Москва7 июнВести.Армянская сельхозпродукция будет экспортироваться на рынок Европейского союза без таможенных пошлин. Об этом журналистам заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам главы правительства республики, ЕС уже становится для Армении новым экспортным направлением.
В телефонном разговоре со мной председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен... сообщила очень важную информацию: армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режимасказал Пашинян, которого цитирует РИА Новости
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит пакет финансовой помощи Армении на более 50 миллионов евро из-за "экономического давления" на Ереван со стороны России.
Как отметил доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов, стандарты качества, нормы и требования для выхода на европейский рынок гораздо выше, что создаст сложности для армянских товаров.