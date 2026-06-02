Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который не поставят в РФ

Москва2 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство компенсирует фермерам потерю урожая, который не удастся поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Заявление было сделано на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня.

Пашинян подчеркнул, что страна находится на стадии стратегического выбора и обретения нового качества государственности.

И я говорю: испортится перец – я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт заявил премьер

Он уточнил, что при возникновении "несправедливых препятствий для экспорта" будут реализованы программы поддержки и субсидирования, хотя признал, что у армянских производителей иногда бывает некачественная продукция.

По его словам, Армения работает над открытием новых рынков сбыта, и несколько бизнес-делегаций уже отправились за границу. Как отметил Пашинян, объемы армянской продукции не такие большие, и одна европейская сеть супермаркетов может их принять.

Ранее Россельхознадзор объявил, что со 2 июня ограничивает ввоз из Армении вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. Кроме того, по итогам инспекции допущены к поставкам в Россию только два армянских рыбоперерабатывающих предприятия. С 30 мая действуют ограничения на ввоз плодоовощной продукции, а с 22 мая – на ввоз цветов из республики.