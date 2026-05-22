Пашинян назвал рабочей ситуацией ограничения на ввоз цветов в РФ из Армении

Москва22 мая Вести.Введение ограничений на импорт в Россию цветочной продукции из Армении является рабочей ситуацией. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам главы армянского правительства, ограничения на товары, не соответствующие фитосанитарным требованиям, существовали всегда.

Это очередная рабочая ситуация... И подобная ситуация за последние восемь лет была десятки раз, и не только фитосанитарные - другие проблемы тоже были, связанные с другими товарами сказал Пашинян

Ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении с 22 мая. Ведомство объяснило свое решение защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ. По некоторой информации, Армения лишится 90% доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок.