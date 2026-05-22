Армения потеряет 90% доходов от продажи цветов при потере российского рынка

Москва22 мая Вести.Армения лишится 90% доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок, сообщает РИА Новости.

Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении​​​. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

В 2025 году Армения получила от экспорта цветов $49,1 млн, из них $46 млн - от поставок в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил Армении 93,8% доходов от продажи цветов.

Примерно 5% экспорта цветов пришлись на Грузию ($2,3 млн), 1% - на Казахстан ($514,9 тыс.).

ОАЭ в 2025 году закупили у Армении цветов на $166,7 тыс., Белоруссия - на $61,6 тыс.