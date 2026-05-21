Экономист объяснил, как запрет на ввоз цветов из Армении повлияет на рынок РФ

Москва21 мая Вести.Российский рынок не понесет серьезных потерь из-за ввода ограничений на поставки цветочной продукции из Армении. Такое мнение доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян высказал ИС "Вести".

По его словам, Россия сможет с легкостью компенсировать запрет на ввоз цветов из Армении при помощи других стран.

Как это скажется на российском рынке цветов, то здесь, в общем, учитывая, что на долю Армении чисто статистически приходится где-то около 7-8% рынка, то мы вряд ли с вами серьезно заметим какие-то потери с точки зрения наполнения рынка. Поскольку компенсировать те самые поставки из Армении достаточно легко, учитывая, что следующим по рейтингу у нас идет Белоруссия, которая занимает 6-7% рынка цветов в России. Дальше можно говорить об Эквадоре, можно говорить о Казахстане, можно говорить и о других странах объяснил Хачатурян

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит с 22 мая 2026 года временные ограничения на импорт в Россию цветочной продукции из Армении. Такое решение принято с целью защитить фитосанитарное благополучие и экспортный потенциал РФ.