Ozon и Wildberries сообщили о сбоях в поставках из Армении из-за таможни Маркетплейсы столкнулись с задержками поставок из Армении

Москва1 мая Вести.Крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon заявили о временных трудностях с доставкой товаров из Армении в Россию. Причиной стали изменения в правилах таможенного оформления, вступившие в силу 20 апреля. Для адаптации к новым требованиям компании были вынуждены временно ограничить доступ к части ассортимента для российских покупателей.

Руководитель Ozon в Армении Айк Карапетян сообщил, что компания скрыла карточки товаров, отправляемых напрямую из республики, чтобы избежать отмен из-за долгих сроков.

При этом все товары армянских предпринимателей, которые находятся на складах Ozon в России, продаются без ограничений уточнил он

В Wildberries подтвердили, что теперь продавцам необходимо "предоставлять дополнительные документы в рамках обновленных процедур". Министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал разобраться в ситуации, отметив, что "нет неразрешимых вопросов".