Москва29 мая Вести.В российском ведомстве по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщили о систематических проблемах с качеством аграрных товаров, поступающих из Армении.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что в последнее время продукция из этой республики перестала отвечать установленным в России требованиям, несмотря на то что российский рынок остается для Армении ключевым направлением экспорта.

Представители ведомства выразили мнение, что Министерство экономики Армении, вероятно, не в полной мере справляется с полномочиями, которые были переданы ему после ликвидации министерства сельского хозяйства в 2019 году, отмечает агентство.

В службе предположили, что текущие сложности с экспортными поставками могут быть следствием неэффективного госуправления в аграрном секторе.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор проведет инспекции некоторых армянских предприятий.