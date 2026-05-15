Москва15 мая Вести.Россельхознадзор проведет инспекции некоторых армянских предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет в том числе о тех предприятиях, поставки продукции с которых в Россию были приостановлены из-за подозрений на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно, европейского происхождения. Сомнения возникли из-за радужной форели: у нее были нетипичные для этого вида окрас и вес (более 5,5 кг).

Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара. Разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер говорится в заявлении

Также Россельхознадзор планирует посетить растениеводческие предприятия республики. В ведомстве выразили обеспокоенность из-за увеличения случаев выявления карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поступающей из Армении в Россию.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию замороженной куриной грудки двух китайских предприятий после повторного выявления запрещенных и вредных веществ.