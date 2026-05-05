Москва5 маяВести.Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию замороженной куриной грудки двух китайских предприятий после повторного выявления запрещенных и вредных веществ, следует из данных на сайте ведомства.
Ограничения коснулись продукции марок Heilongjiang Chia Tai Enterprise и Heilongjiang Grand Forest Food Group. Речь идет о замороженной куриной грудке без костей и кожи.
В соответствии с повторным выявлением запрещенных и вредных веществ статус нижеуказанных предприятий в Реестре предприятий третьих стран с 16.04.2026 года изменен на "временные ограничения"говорится в соответствующем разделе на сайте ведомства
Ранее в отношении продукции этих производителей действовал усиленный лабораторный контроль после первого нарушения.