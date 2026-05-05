Ввоз куриной грудки двух китайских производителей временно запретили в РФ

Россельхознадзор ограничил ввоз куриной грудки двух производителей из Китая Ввоз куриной грудки двух китайских производителей временно запретили в РФ

Москва5 мая Вести.Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию замороженной куриной грудки двух китайских предприятий после повторного выявления запрещенных и вредных веществ, следует из данных на сайте ведомства.

Ограничения коснулись продукции марок Heilongjiang Chia Tai Enterprise и Heilongjiang Grand Forest Food Group. Речь идет о замороженной куриной грудке без костей и кожи.

В соответствии с повторным выявлением запрещенных и вредных веществ статус нижеуказанных предприятий в Реестре предприятий третьих стран с 16.04.2026 года изменен на "временные ограничения" говорится в соответствующем разделе на сайте ведомства

Ранее в отношении продукции этих производителей действовал усиленный лабораторный контроль после первого нарушения.