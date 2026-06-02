Россия ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Москва2 июн Вести.Россельхознадзор ограничивает ввоз на территорию России семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что временные ограничения вводятся с 3 июня 2026 года.

Кроме того, по информации ведомства, Россельхознадзор ограничивает транзит указанных продуктов в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

1 июня Россельхознадзор заявил, что только две армянские компании допущены к поставкам живой рыбы и рыбопродукции в Россию. Тогда же стало известно, что ведомство со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

Кроме того, с 30 мая ограничен ввоз плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия. С 23 мая приостановлена продажа некачественного алкоголя трех армянских производителей.