Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз овощей и ягод из Армении

Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз части плодоовощной продукции из Армении.

Под ограничения попадут свежие томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубника происхождением и отправлением из Армении. Принятые меры будут действовать до выработки алгоритма, обеспечивающего безопасность поставляемой продукции.

В Россельхознадзоре уточнили, что решение связано с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию.

Ведомство также отметило, что сложившаяся ситуация создает угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Кроме того, по данным российской стороны, компетентные органы Армении не приняли необходимых мер после ранее выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что Россия в 2,5 раза сократила импорт колбас из Турции с февраля по март этого года.