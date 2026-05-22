Москва22 мая Вести.Причина временного запрета на импорт цветов из Армении – обеспечение безопасности фитосанитарии. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

По словам Данкверта, Россия направила своих инспекторов в Армению, которые примут решение о дальнейших поставках цветов.

"Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции. Потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда. Там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам этой инспекции будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами [также возникают проблемы]. В период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать: гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие – пожалуйста, обеспечьте, когда выдаете документы, проверку и безопасность продукции