Россельхознадзор с 22 мая вводит ограничения на импорт цветов из Армении

Москва20 мая Вести.Временные ограничения на импорт в Россию цветочной продукции из Армении устанавливается с 22 мая, заявляет Россельхознадзор.

Такое решение принято с целью защитить фитосанитарное благополучие и экспортный потенциал России.

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов говорится в сообщении на сайте ведомства

Там поясняется, что несмотря на гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, продолжается выявление объектов, карантинных для стран Евразийского экономического союза. По данным Россельхознадзора, при ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции было выявлено 135 случаев, что составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 г.