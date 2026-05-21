Москва21 мая Вести.В Армении действует не совсем эффективная система контроля за качеством экспортируемой в Россию цветочной продукции. Об этом доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко сообщила в интервью ИС "Вести".

По ее словам, проблема носит системный характер.

Имеет место, я бы сказала, не совсем эффективная система контроля со стороны Армении за экспортируемой продукцией… [В России] более 70% от общего числа нарушений за 2025 год относительно импортной продукции как раз-таки связано с случаями заражения подкарантинными организмами. И такая значительная доля показывает нам с вами прямо на слабость механизмов проверки на местах при отправке этой продукции рассказала Ильяшенко

Также она указала, что некоторые поставщики в Армении могут предоставлять недействительные фитосанитарные сертификаты на цветочную продукцию.

Нельзя сбрасывать со счетов то, что некоторые поставщики могут предоставлять, скажем так, фитосанитарные сертификаты, которые очень часто не соответствуют реальному положению дел. И в этом случае со стороны российских специалистов подтверждается то, что часть товаров сопровождается, допустим, не полноценными сертификатами, а только товарно-транспортными накладными, что является примером нарушения всех процедур подытожила эксперт

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит с 22 мая 2026 года временные ограничения на импорт в Россию цветочной продукции из Армении. Такое решение принято с целью защитить фитосанитарное благополучие и экспортный потенциал РФ.