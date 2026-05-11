Импорт турецких колбас в Россию сократился в 2,5 раза за март

Москва11 мая Вести.В марте Россия резко сократила импорт колбас из Турции — в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 598 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные турецкой статистической службы.

В феврале объем ввоза этих продуктов из Турции составил 1,5 млн долларов, как отмечает РИА Новости со ссылкой на турецкую статистическую службу.

Кроме того, закупки рыбных консервов из этой страны уменьшились в 3,4 раза и достигли 108 тысяч долларов. А импорт мясных консервов сократился вдвое — до 65 тысяч долларов.