Москва12 апр Вести.В феврале Россия в 1,5 раза нарастила закупки сладостей из Турции, до показателя в 11,4 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистики.

При этом в РФ ввезли сладкой выпечки на 6,6 миллиона долларов. В феврале прошлого года было ввезено выпечки лишь на 3 миллиона.

Кроме того, выросли закупки карамели - до 2,2 миллиона долларов против 1,9 миллиона годом ранее. Импорт шоколада сократился с 3 миллионов долларов в феврале 2025 года до 2,6 миллиона.