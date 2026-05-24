Объем российских закупок сладостей из стран ЕС в марте сократился на 33%

Москва24 мая Вести.В марте из стран Евросоюза на российский рынок поступили сладости на общую сумму в 52,6 млн евро (около 4,3 миллиарда рублей). В годовом выражении этот показатель сократился на 33%. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на данные Евростата.

Уточняется, что по сравнению с февралем 2026 года импорт сладостей в Россию из ЕС сократился на 22%.

В частности, закупались шоколад и изделия из него (30,6 миллиона евро), выпечка (17,4 миллиона) и сладости, не содержащие какао (4,6 миллиона) говорится в сообщении

По итогам первого квартала 2026 года Россия закупила у стран ЕС сладости на общую сумму в 185,2 миллиона евро (около 15,2 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что Евросоюз удвоил свои закупки российских удобрений. Объем импорта по итогам марта 2026 года превысил 50 млн евро.