Евросоюз почти вдвое нарастил закупки удобрений у России

Страны ЕС удвоили закупки российских удобрений Евросоюз почти вдвое нарастил закупки удобрений у России

Москва20 мая Вести.В марте европейские страны увеличили закупки российских удобрений почти вдвое – импорт превысил 50 миллионов евро, подсчитало агентство РИА Новости по данным Евростата.

Отмечается, что Евросоюз ввез из России удобрений на 50,7 миллиона евро против 30,5 миллиона в феврале​​​. Так, в месячном выражении сумма импорта выросла в 1,7 раза.

Больше всего европейцы закупили в РФ калийных удобрений – 30,2 миллиона евро против 20,9 миллиона в феврале. Импорт этого вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022 года.

Также в марте ЕС нарастил закупки азотных удобрений из РФ – в 2,6 раза в месячном выражении, до 10,5 миллионов евро.

При этом европейский импорт смешанных удобрений из России в марте сократился на 7% в месячном выражении, до 9,9 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует заменить природный газ коровьим навозом в качестве источника для производства удобрений.