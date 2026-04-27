Импорт итальянского шоколада в Россию в феврале 2026 года вырос почти в 2 раза

Евростат назвал товар из Италии, который Россия стала закупать вдвое больше Импорт итальянского шоколада в Россию в феврале 2026 года вырос почти в 2 раза

Москва27 апр Вести.Россия в феврале 2026 года значительно увеличила объемы импорта шоколада из Италии.

По данным Евростата, которые проанализировало РИА Новости, в денежном выражении поставки достигли 4,6 миллиона евро, что почти вдвое превышает показатель февраля 2025 года (2,5 миллиона евро). Таким образом, рост импорта составил 1,8 раза в годовом выражении.

Италия, в свою очередь, вернулась в тройку ведущих среди стран Евросоюза поставщиков шоколада на российский рынок, поднявшись с четвертого места, которое она занимала месяцем ранее.

В список лидеров также вошли Германия с объемом поставок на 13,9 миллиона евро и Бельгия (5,1 миллиона евро).

Вместе с этим общий объем импорта шоколада из стран ЕС в Россию в конце зимы 2026-го сократился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 32,9 миллиона евро.

Россия по итогам 2025 года приблизила показатели экспорта шоколада к историческому максимуму — почти к 1 миллиарду долларов.