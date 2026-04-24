Россия увеличила импорт виски из Испании в три раза

Москва24 апр Вести.Россия в феврале увеличила закупки виски у Испании в три раза в месячном выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Так, российские компании ввезли в феврале виски из Испании на 529,4 тыс. евро против 165,6 тыс. евро в январе​​​. Таким образом, объем закупок подскочил в 3,2 раза.

Испания стала вторым среди стран Евросоюза (ЕС) поставщиком виски на российский рынок, потеснив с этого места Италию (253,7 тыс. евро), которая опустилась на четвертое место.

На первом месте оказалась Латвия (12,7 млн евро). В первой пятерке значатся Польша (265,4 тыс. евро) и Германия (176,9 тыс. евро).

В целом, импорт виски в Россию из ЕС вырос в феврале на 11% в месячном выражении до 14,5 млн евро.