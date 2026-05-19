ЕС в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки российского газа

Москва19 мая Вести.Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом говорят данные Евростата.

Согласно опубликованному отчету, ЕС закупил российского энергосырья на 933 миллиона долларов против 508 миллионов в феврале.

Объем закупок на 12,5% превысил аналогичный показатель за месяц в прошлом году.

В общей сложности за три месяца 2026 года страны блока импортировали российского газа на €2 млрд.

Ранее сообщалось, что Будапешт готов обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.