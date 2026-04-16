Испания увеличила импорт российского СПГ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Москва16 апр Вести.Испания в марте существенно увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), достигнув рекордных показателей. Об этом пишет газета El Pais.

По данным энергетической компании Enagas, объем поставок составил 9 807 ГВт-ч, что эквивалентно 26,1% от общего импорта и примерно на 123% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают источники издания, рост закупок связан с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. В частности, проблемы в Ормузском проливе и атаки на энергетическую инфраструктуру ряда стран вынудили участников рынка искать альтернативные источники поставок. Российский газ на этом фоне оказался более конкурентоспособным по цене.

Уточняется, что дополнительным фактором стало положение Испании как одного из ключевых газовых центров Европы. Наличие шести терминалов регазификации позволяет стране не только обеспечивать внутренний спрос, но и выступать площадкой для хранения топлива, приобретаемого международными трейдерами.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщила, что Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа за первые три месяца 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке. Так, в первом квартале этого года объем поставок с проекта "Ямал СПГ" в страны Евросоюза достиг пяти миллионов тонн, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.