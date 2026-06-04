Поставки российского СПГ в Европу выросли почти на 20% с начала года ЕС увеличил импорт российского СПГ на 19% за январь–май 2026 года

Москва4 июн Вести.Импорт российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза за январь–май 2026 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 11 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных аналитического центра Bruegel.

Уточняется, что Россия поставила в Евросоюз в январе-мае порядка 11,2 млрд кубометров СПГ против 9,5 млрд кубометров годом ранее.

В мае поставки российского СПГ в Европу составили 2,3 млрд кубометров. Это на 4,5% меньше апрельского показателя, но на 21% больше, чем в мае 2025 года.

Общий импорт СПГ странами ЕС в мае достиг 11,4 млрд кубометров, а за первые пять месяцев года вырос на 1% – до 62,8 млрд кубометров. Поставки с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае снизились до 7,1 млрд кубометров, хотя по итогам января–мая увеличились на 10% и достигли 39 млрд кубометров.

Кроме того, с начала года Европа импортировала около 7,1 млрд кубометров СПГ из Африки и 2,6 млрд кубометров – с Ближнего Востока. В мае поставки сжиженного газа из стран Персидского залива полностью прекратились на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что производство сжиженного природного газа в России в первые четыре месяца 2026 года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12,5 млн тонн.