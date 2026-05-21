Япония в апреле 2026 года увеличила импорт российского СПГ на 29,5%

Москва21 мая Вести.Япония значительно увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в апреле 2026 года, сообщило ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост составил 29,5%. При этом общий объем импорта СПГ в страну сократился на 20,6%. Доля российского газа в общем объеме импорта достигла 10,68%.

Кроме того, в середине весны Япония резко увеличила закупки российского угля — на 128,5%. Поставки железа и стали выросли на 48,6%. В то же время импорт нефти из России снизился на 63,7%. Страна не приобретала российскую нефть, на которую введен потолок цен странами G7, за исключением поставок с проекта "Сахалин-2". Партия сахалинской нефти была доставлена в Японию в начале мая.

Закупки цветных металлов сократились на 62,6% (18,4% всего импорта из РФ), поставки рыбы уменьшились на 14,3% (16,1% всего объема импорта из РФ). Импорт зерновых снизился на 98,2% (менее 0,01% товарооборота). Поставки овощей выросли на 203,3% (менее 0,01% товарооборота), говорится в публикации.

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2025 года Япония на 23,6% увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию. Однако наряду с этим поставки запчастей и комплектующих для автомобилей сократились на 26,4%.

Товарооборот между странами в апреле этого года вырос на 23% и составил 107,9 млрд иен (эквивалент примерно 679 миллионов долларов).

14 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва передала японскому послу перечень шагов, которые Токио следует предпринять для возобновления диалога между странами.