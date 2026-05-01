ТАСС: японская Taiyo Oil закупила нефть в РФ в координации с кабмином Японии

Японская компания купила партию нефти в РФ в координации с кабмином Японии ТАСС: японская Taiyo Oil закупила нефть в РФ в координации с кабмином Японии

Москва1 мая Вести.Японская компания Taiyo Oil купила на Сахалине партию нефти и тесно координируется по этому вопросу с правительством Японии. Такую информацию распространило агентство ТАСС, сославшись на представителя компании.

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Как выяснило агентство, на текущий момент нефтяной танкер Voyager под оманским флагом идет вдоль южного побережья японского острова Кюсю. По имеющимся данным, 3 мая он должен прибыть в порт Кикума на острове Сикоку. Там располагается нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Taiyo Oil.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке рост цен на нефть на мировом рынке может продолжиться. По его подсчетам, из-за кризиса в ближневосточном регионе мировой рынок уже недополучил около 600 миллионов баррелей нефти.