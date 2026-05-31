Танкер Voyager доставил в Японию партию нефти РФ на фоне перебоев с поставками

Москва31 мая Вести.Танкер Voyager доставил в Японию очередную партию российской нефти, следует из данных сервисов наблюдения за местоположением судов. Это произошло на фоне перебоев в поставках энергоресурсов из стран Ближнего Востока.

Танкер прибыл к терминалу японской компании ENEOS в порту Киирэ, отметил ТАСС.

О том, что танкер Voyager вновь направляется в Японию - на нефтяную базу одной из крупнейших японских нефтяных компаний ENEOS - стало известно 27 мая.

1 мая японская компания Taiyo Oil сообщила о покупке партии российской нефти с Сахалина. Как уточнял тогда представитель компании, приобретаемым сортом нефти стал Sakhalin Blend.