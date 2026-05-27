Танкер Voyager, перевозивший нефть из РФ, снова направляется в Японию

Танкер Voyager с российской нефтью направился в Японию Танкер Voyager, перевозивший нефть из РФ, снова направляется в Японию

Москва27 мая Вести.Танкер Voyager, доставивший японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan российскую нефть с Сахалина, вновь направляется в Японию – на нефтяную базу одной из крупнейших японских нефтяных компаний ENEOS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервисов наблюдения за местоположением судов.

В настоящий момент Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, а также компания ENEOS не ответили на запрос агентства о подробностях контракта.

Ранее в начале мая японские компании Taiyo Oil и Idemitsu Kosan сообщили о покупке партии российской нефти с Сахалина. Хотя Япония после 2022 года отказалась от импорта нефти из РФ, некоторые компании продолжают иногда закупать небольшие партии с проекта "Сахалин-2".