Москва27 маяВести.Танкер Voyager, доставивший японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan российскую нефть с Сахалина, вновь направляется в Японию – на нефтяную базу одной из крупнейших японских нефтяных компаний ENEOS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервисов наблюдения за местоположением судов.
В настоящий момент Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, а также компания ENEOS не ответили на запрос агентства о подробностях контракта.
Ранее в начале мая японские компании Taiyo Oil и Idemitsu Kosan сообщили о покупке партии российской нефти с Сахалина. Хотя Япония после 2022 года отказалась от импорта нефти из РФ, некоторые компании продолжают иногда закупать небольшие партии с проекта "Сахалин-2".