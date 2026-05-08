Япония отправит в Россию крупную бизнес-делегацию Kyodo: представители крупнейших японских компаний приедут в РФ 26-27 мая

Москва8 мая Вести.Представители крупнейших компаний Японии посетят Россию 26-27 мая. Делегация направится под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности страны. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

В материале уточняется, что в составе делегации могут оказаться такие компании, как Mitsubishi, Mitsui & Co​​​. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Ранее Kyodo уже сообщало, что японское правительство намерено направить в РФ экономическую делегацию. Однако позднее агентство сослалось на высокопоставленного чиновника, который назвал эту информацию недостоверной.