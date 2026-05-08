Москва8 маяВести.Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, вопреки появившимся в СМИ сообщениям, не собирается отправлять в Россию экономическую миссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
При этом собеседник агентства отметил, что Минэкономики не отвечает за визит представителей отдельных японских компаний, которые могут пребывать в командировках.
Однако мы не планируем отправки экономической миссии, которая предполагала бы совместную поездку для обсуждения будущих отношенийсказал источник
Информатор также подчеркнул, что японские власти не рассматривают отправку бизнес-делегации в рамках возможного в будущем урегулирования украинского конфликта.
Ранее 8 мая агентство Kyodo сообщило о якобы начале экономической миссии под контролем Минэкономики Японии.