Япония опровергла сообщения об отправке в Россию бизнес-делегации ТАСС: Япония не будет отправлять бизнес-делегацию в Россию

Москва8 мая Вести.Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, вопреки появившимся в СМИ сообщениям, не собирается отправлять в Россию экономическую миссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

При этом собеседник агентства отметил, что Минэкономики не отвечает за визит представителей отдельных японских компаний, которые могут пребывать в командировках.

Однако мы не планируем отправки экономической миссии, которая предполагала бы совместную поездку для обсуждения будущих отношений сказал источник

Информатор также подчеркнул, что японские власти не рассматривают отправку бизнес-делегации в рамках возможного в будущем урегулирования украинского конфликта.

Ранее 8 мая агентство Kyodo сообщило о якобы начале экономической миссии под контролем Минэкономики Японии.