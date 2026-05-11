Москва11 маяВести.У правительства Японии нет планов контактировать с Россией по линии министерств иностранных дел. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
Пресса попросила Кихару прокомментировать слова посетившего Москву депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки. Японский парламентарий заявил, что передаст министру иностранных дел Тосимицу Мотэги предложение провести рабочую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле.
Что касается контактов на уровне глав МИД, о возможности которого вы спросили, каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов по линии МИД, включая обозначенный вами, нетотметил генсек кабмина Японии
При этом он подчеркнул важность поддержания контактов с Россией, как с соседним государством.
Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев говорил, что для восстановления российско-японских контактов принципиальным моментом является отказ Токио от враждебного курса.